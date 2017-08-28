42-й президент США так и не принес личные извинения Монике Левински после секс-скандала

20 лет назад между Биллом Клинтоном и Моникой Левински разыгрался секс-скандал. Президента США обвинили в интимной связи со своей подчиненной. Изначально он опровергал эти обвинения, но потом признался, что все же пребывал в интимных отношениях с Левински.

42-президент США признался в том, что так и не принес личные извинения женщине, потому что не считает это нужным. По мнению Билла Клинтона, личные извинения не нужны, поскольку он много раз говорил на публику о том, что ему очень жаль, что все так вышло.

Сама Моника Левински в феврале этого года рассказала о том, что поменяла свое мнение об отношениях с Биллом Клинтоном после того как появилось движение #MeToo. Женщина призналась в том, что хоть их интимная связь и была по взаимному согласию, однако в них играло роль злоупотребление властью. Известно, что этот хештег используется жертвами сексуального насилия и домогательств.