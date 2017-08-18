Японский министр финансов вернет свою годовую зарплату из-за скандала с подделанными документами

Японские средства массовой информации сообщили о том, что Таро Асо вернет государству $189 400, которые получил за год.

Таро Асо решил вернуть свою годовую зарплату для того, чтобы разрешить скандал, который возник после того, как выяснилось, что личный друг премьер-министра Синдзо Абэ подделал документы в министерстве финансов Японии. В скандале также замешаны еще больше 20 человек, которые занимают более мелкие должности. Некоторых из них решили отстранить от работы, не созранив содержания.

Однако оппозиция все равно осталась недовольно, поскольку японская прокуратура пришла к решению, что уголовное дело по этому делу возбуждаться не будет. Члены оппозиции высказались о том, что они будут требовать того, чтобы вице-премьера отправили в отставку.

Депутаты требуют отставки Асо, поскольку он был связан с коррупционным скандалом, который был вызван тем, что он по заниженной цене продал государственную землю для частной школы. Оппозиционеры подозревают, что этой школой управляет семья премьера Синдзо Абэ.