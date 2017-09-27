Трамп: США на протяжении многих лет заключали настолько невыгодные сделки, мы можем лишь выиграть

Американский лидер заявил о том, что США планирует победить в торговой войне. По словам президента в последние годы Америка очень сильно скатилась вниз из-за невыгодных торговых сделок. Эта ситуация не может быть еще хуже, так что в этот раз США намерены одержать победу.

На официальной странице Дональда Трампа в социальной сети Twitter был опубликован его комментарий по поводу введения протекционистских пошлин. Это решение накануне приняли депутаты из Вашингтона. В своем комментарии 45-й американский президент рассказал о том, что на протяжении последних лет Америка заключала настолько плохие и невыгодные сделки, что хуже быть уже не может и США может лишь выиграть с решения принятого Вашингтоном.

Хозяин Белого дома рассказал о том, что другие страны уже начали закупаться товарами из Америки. К примеру, Китай выкупил у США соевые бобы пошлиной в 16%, а Канада имеет все виды торговых барьеров для продукции сельского хозяйства США. Эта ситуация внушает Трампу веру в победу США на торговой войне.