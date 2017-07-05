Путин рассказал СМИ, почему до сих пор так и не встретился с Трампом

СМИ удалось выяснить, почему так до сих пор и не состоялась встреча Путина и Трампа. Ответ на этот вопрос дал сам российский президент.

По словам главы РФ Владимира Путина, с американским коллегой Дональдом Трампом он не может встретиться, так как в США до сих пор ведется ожесточенная внутриполитическая борьба. Он также рассказал о том, о чем сможет поговорить с Трампом, когда их встреча наконец-то состоится.

Путин отметил, то американский президент весьма озабочен гонкой вооружений, а новый виток в этой области очень беспокоит российского лидера. Он выразил надежду, что когда главам двух стран все же удастся провести переговоры, то они смогут найти способ по предотвращению этой самой гонки.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в вопросе встречи Путина и Трампа у США отсутствует инициатива.