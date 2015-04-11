Власти Украины уволили консула из Германии за то, что он недолюбливает евреев

Василий Марущинец опубликовал на своей странице в Facebook высказывания, в которых были явно выражены антисемитские убеждения. Власти Украины решили, что это негативно сказывается на репутации страны и решили уволить его.

Действия Марущинца были рассмотрены комиссией украинского МИД. В результате заседания по этому делу, члены комиссии решили, что Марущинец явно дал понять, что он недолюбливает евреев, а это нарушает присягу государственного служащего, которую он дал, когда заступал на свой пост. Кроме того антисемитские убеждения нарушают правила поведения с точки зрения эстетики и это негативно сказывается на репутации Украины в целом. Именно это привело к решению уволить Марущинца с поста украинского консула в Гамбурге, что располагается в Германии.

Стало известно, что комиссия также отправит копию результатов проверки для рассмотрения сотрудникам правоохранительных органов Украины.