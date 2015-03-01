Украинский депутат пожаловался на кражу его велосипедов

В социальной сети Facebook Алексей Гончаренко, депутат партии украинского президента Петра Порошенко, пожаловался подписчикам на кражу. У него украли несколько велосипедов.

В своем посте депутат подчеркнул, его правонарушители вошли в его гараж, надеясь угнать машину, но он - депутат простой и автомобиля у него нет. По его словам, у него украли три велосипеда, которые принадлежали ему, его супруге и их сыну. Гончаренко отметил, что наверное воры стали добрыми, ссылаясь на почтальона Печкина из мультфильма про Простоквашино. К слову, когда депутаты Верховной рады Украины отчитывались о своих доходах, то именно представители президентской фракции лидировали по суммам на личных счетах.

Напомним, что Алексей Гончаренко фигурировал в нескольких скандалах. Одним из них был случай, когда его обвинили в сепаратизме. На Алексея Гончаренко тогда даже открыли уголовное дело. Это случилось после того, как депутат Игорь Мосейчук заявил, что Гончаренко продвигал в Одессе "русский мир", а также работал с ФСБ против Украины. Однако сам Гончаренко эти обвинения опровергал. Мосейчка тогда он назвал глыбой и заметил тот факт, что в Украине для того, чтобы открыть уголовное дело, достаточно только чьих-то слов.