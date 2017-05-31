Власти Украины хотят арестовать активы "дочки" "Газпрома"

Украинское правительство питает надежды на возможность ареста активов дочернего подразделения «Газпрома», которое является ключевым в звене создания «Северного потока-2».

После решения суда в Стокгольме в пользу «Нафтогаза», в котором говорилось о выплате Украине более двух миллиардов долларов компенсации, украинские власти ищут возможность его реализации. Эксперты и аналитики утверждают в один голос о некомпетентности принятого решения и намерены подавать апелляцию в Стокгольмский арбитраж для пересмотрения дела.

Однако также уточняется, что для этой ситуации, особенно для Российской Федерации, апелляционное производство не предусмотрено. Однако имеется несколько вариантов, каким образом можно избежать произведения выплат.

Одним из таковых является ходатайство в национальный суд по месту его проведения.

Напомним, в судебном производстве в Стокгольме равное количество выигранных дел как у «Газпрома», так и у «Нафтогаза», поэтому жальнейшее развитие событий может быть в пользу как России, так и Украины.