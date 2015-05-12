Ким Чен Ын похвалил "товарища Путина" за противодействие США

31 мая руководитель МИД России Сергей Лавров прибыл в Пхеньян для встречи с главой Северной Кореи. Во время разговора председатель страны обсудил с министром международную политику и обменялся любезностями.

Прежде всего, Ким Чен Ын обратил внимание, что представители государств впервые беседуют лично. Он выразил надежду, что Россия и КНДР будут впредь развивать дружеские взаимоотношения. Затем северокорейский лидер справился у гостя о состоянии здоровья "товарища Путина" и попросил передать ему "привет". Сергей Лавров ответил, что президент чувствует себя "отлично".

В продолжении беседы Ким Чен Ын похвалил Россию, которая под управлением Владимира Путина оказывает активное противодействие "доминирующей" политике США. Он заявил Сергею Лаврову, что КНДР жаждет обсуждать этот вопрос с российскими властями.

Напоследок Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына с ответным визитом в Россию. Тот поблагодарил за предложение и попросил поприветствовать от его имени не только Владимира Путина, но и весь российский народ. Стоит отметить, что министр стал первым россиянином, который за руку поздоровался с Ким Чен Ыном.