Василий Мельниченко высказался касательно объединения аграрных партий на базе «Партии Дела»

В РФ планомерно идет реализация процесса, обладающего повышенной важностью для отечественных крестьян. Речь идет об объединении российских аграрных партий на базе «Партии Дела», что обеспечит появление серьезной политической силы и защиту интересов фермеров на высшем уровне. Об этом сообщило ИА REGNUM.

В комментарии к новости лидер «Федерального Сельсовета» Василий Мельниченко сообщил, что работа по объединению партий (в нем сейчас участвуют «Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединенная аграрно-промышленная партия») идет своим чередом. В конце июня-начале июля состоится съезд «Возрождения аграрной России», где союз партий изберет общего сопредседателя. Именно он будет управлять объединением до слияния с «Партией Дела». После этого начнется активная подготовка к думским выборам 2021 года. Объединенная структура может получить до 40% депутатских мандатов, — считает Василий Мельниченко.



