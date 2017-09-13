Американская военная техника будет храниться в Польше

США начало транспортировку военного груза в польский центр Гдыня. Действие было предусмотрено договором между польской компанией Baltic Container Terminal и американскими властями.

Известно, что именно Польша выступила инициатором в размещении военного груза на территории польских городов. С какой именно целью США согласились на договор с Польшей неизвестно, однако в договоре сказано о том, что транспортировка военного оружия будет произведена ради того, чтобы поддержать военные интересы Америки.

Сообщается, что американская военная техника будет размещена на участке, который занимает примерно такую же площадь, как 3 поля для игры в футбол. Есть версия о том, что возможно размещение техники будет произведено в таких городах как Быдгощ и Торунь, расположенных на северо-западе от польской столицы.

После заявления польских властей о предложении сотрудничать с США российские власти объявили о том, что существует вероятность ответных действий в ситуации «экспансии военной структуры НАТО» недалеко от российских кордонов.