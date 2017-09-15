Песков раскритиковал Украину за убийство Аркадия Бабченко

30 мая пресс-секретарь президента России прокомментировал СМИ произошедшую в Киеве трагедию. Он выразил надежду на качественное расследование смерти журналиста и реакцию со стороны международного сообщества.

Выступая на пресс-конференции Дмитрий Песков подчеркнул, что погибший Аркадий Бабченко является российским гражданином. После его убийства без кормильца осталась большая семья, которым чиновник соболезнует от лица всего Кремля.

Дмитрий Песков осудил произошедшее преступление. Он отметил, что правоохранителям Украины необходимо провести полноценные поиски виновников убийства, а не "показушное" расследование.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля раскритиковал опасные условия для работы журналистов в Украине. По информации российских политиков, в стране сотрудников СМИ убивают, изгоняют за границу и "швыряют в застенки" за профессиональную деятельность. Дмитрий Песков заявил, что подобное давление необходимо обсуждать на международном уровне и принимать санкции, которые заставят власти Украины устранить неблагоприятные условия для исполнения журналистских обязанностей.