Украинский адмирал обвинил Россию в подготовке к гибридной войне в Азовском море

Россия готовится к гибридной войне и ведет учения у берегов Азовского моря. Об этом заявил украинский генерал, он же и призвал Украину готовится к отражению нападения России.

Замминобороны Украины Игорь Кабаненко заявил о том, что стране крайне необходимо заняться слежкой за побережьем Азовского моря, чтобы в случае опасности отразить гибридную атаку со стороны России. По его словам, российское государство начало вести подготовку к гибридной войне и уже проводит учения морской армии неподалеку от украинского побережья Азовского моря.

Кабаненко призвал украинский флот к тому, чтобы провести патрулирование в 12 милях от побережья и следить за тем, что происходит на учениях России. Кроме того, Кабаненко заявил, что в данном вопросе не помешает консультация европейских стран, входящих в состав НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина обвинила Россию в разработке химического и биологического оружия для проведения гибридной войны.