Экс-президент США попал в больницу в штате Мэн

Представитель семьи Бушей 27 мая опубликовал в социальной сети Twitter запись, в которой говорится о том, что Джордж Буш-старший пожаловался на низкое кровяное давление и сейчас находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении штата Мэн.

Джим Макграт рассказал о том, что экс-президент США чувствовал большую слабость, поэтому его поместили в больницу, которая расположена на юге штата Мэн. Скорее всего, бывшему американскому лидеру придется остаться в медицинском учреждении еще на какое-то время, чтобы врачи могли провести нужные обследования и привести состояние Джорджа Буша-старшего в норму. По словам Макграта, экс-глава США уже пришел в себя и не чувствует дискомфорта.

На сегодняшний день Джорджу Бушу-старшему уже 93 года, так что его здоровье иногда подводит. Известно, что в апреле его на 2 недели поместили в медицинское учреждение Хьюстона. Экс-президент пострадал от заражения крови после того, как похоронил свою жену Барбару Буш.