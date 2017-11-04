В Сирии 67 тысяч беженцев вернулись домой

Генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что в Восточную Гуту вернулись сирийские беженцы.

По его словам, только за прошлый день в Хомс и Восточной Гуте домой прибыли около 300 человек. Все это благодаря тому, что намного улучшилась гуманитарная ситуация в этих населенных пунктах. Юрий Евтушенко подчеркнул, что в Заафране продолжает выполнять свою работу центр постконфликтного урегулирования. По словам Евтушенка, все жители получают необходимую медицинскую и гуманитарную помощь. Например, в Дейр-Эз-Зор и Тель-Максур отправили 5 тонн гуманитарной помощи. Также российские врачи оказали помощь около 108 сирийцам за ночь. Он также подчеркнул, что Органы местного самоуправления позаботились о том, чтобы в жилые дома доставляли пищу и питьевую воду.

Напомним, что недавно в Минобороне рассказали, что в Дейр-Эз-Зор в результате обстрела боевиками погибли российские военные. Двое погибли на месте, еще пять пострадали. За жизни раненых боролись врачи, вот только спасти жизни двоих не удалось. Известно, что боевики потеряли 43 человека.