Дмитрию Пескову снится строгий Путин

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о своих сновидениях, в частности о появлении в них Владимира Путина.

Он заявил, что во время работы с главой государства основным страхом является боязнь забывчивости о том, что нужно совершить некое действие. Песков отметил, что президент становится объектом его снов с очень строгим выражением лица и утром пробуждение происходит в холодном поту.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что разрешает подёргать себя за усы только своей супруге, фигуристке Татьяне Навке, так как одного волоска будет достаточно для исполнения любого желания. Также он сожалеет, что вследствие большой занятости видит супругу так же часто, как президента Турции Реджепа Эрдогана, что помогает супружеской паре сохранять чувства в тонусе.

Напомним, пресс-секретарь охотно общается с журналистами и почти всегда отвечает на заданные вопросы с присущим ему чувством юмора, который нравится пользователям Интернета.