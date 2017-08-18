Путин поблагодарил власти Петербурга за МЭФ

Российский президент не нашел замечаний к организации Петербургского международного экономического форума. О его реакции рассказал губернатор региона Георгий Полтавченко.

После общения с Владимиром Путиным глава Санкт-Петербурга выступил перед представителями СМИ. По его словам, президент остался доволен форумом и поблагодарил региональные власти за проделанную на работу.

Георгий Полтавченко добавил, что на прошедшем ПМЭФ городская администрация подписала более 70 сделок общей стоимостью более 267 миллиардов рублей. По количеству соглашений Санкт-Петербург установил новый рекорд. Губернатор подчеркнул, что этот факт свидетельствует о высокой заинтересованности инвесторов.