В США создали мобильную систему по борьбе с беспилотниками

Установка, получившая название X-Madis, была представлена на выставке SOFIC 2018, которая сейчас проходит во Флориде. Передвижная система находит и поражает цели в небе, она может работать во время движения и нуждается лишь в одном операторе.

Как сообщается, установка X-Madis может демонстрировать эффективную работу даже во время движения до 80 километров в час. То есть, систему можно установить различные подвижные платформы, такие как пикап, внедорожник или лодку. На всех этих объектах установка будет успешно работать.

Управлять установкой X-Madis, сообщают специалисты, не так и сложно. Для обслуживания системы понадобится лишь один оператор, который сможет руководить установкой из кабины своего транспорта, где и размещено устройство.

Систему уже протестировали в работе с некоторыми видами транспорта, которые стоят на вооружении в армии США. Устройство успешно зарекомендовало себя в качестве мобильной установки, которая находит, берет прицел и уничтожает беспилотники. Для поражения целей применяются средства РЭБ.