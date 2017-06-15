Владимир Путин ответил на самый волнующий россиян вопрос

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос, который волнует большую часть россиян. Так, в ходе пресс-конференции он заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента в третий раз.

Это связано с тем, что Конституция России не предусматривает возможность быть главой государства три срока подряд. Путин сказал, что будет строго придерживаться своду правил государства.

Именно поэтому в похожем случае ранее Владимир Владимирович после двух президентских сроков временно покинул свой пост и тогда главой государства стал Дмитрий Медведев. Путин же помогал своему преемнику на посту премьер-министра.

Когда же президента спросили, будет ли он выдвигать свою кандидатуру через один срок, то есть, в 2030 году, он отметил, что не собирается править до своего столетнего юбилея и будет готов передать своё место амбициозному, мудрому, сильному духом преемнику, который будет управлять государством справедливо, чтобы его народ был счастлив.