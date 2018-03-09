Трамп на всякий случай объявил повышенную боевую готовность после отмены саммита США-КНДР

На своем выступлении в Белом доме американский президент заявил, что в случае необходимости вооруженные силы США полностью подготовились к военным действиям, если КНДР решит нанести удар по Америке из-за его решения отменить встречу с Ким Чен Ыном.

Немного раньше Дональд Трамп объявил о том, что обстоятельства вынудили его отменить встречу с президентом КНДР, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Сегодня он сообщил об этом лидеру Северной Кореи. Однако в своем заявлении он упомянул о заявлениях Пхеньяна, носящих воинственный характер, чтобы перенести всю ответственность за свое решение на КНДР.

Российское министерство иностранных дел выразило свое сожаление по поводу этого решения американского президента, а доводы, которые в своем заявлении привел американский лидер, оказались главе МИД Константину Косачеву откровенно нелепыми.