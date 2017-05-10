Величайший политический скандал в истории США: В предвыборной кампании Трампа завелся шпион из ФБР

На официальной странице Дональда Трампа в социальной сети Twitter появилась запись о том, что бывший глава национальной разведки признался в том, что ФБР осуществляли слежку за его предвыборной кампанией. По словам американского президента, внедрение в его ряды шпиона стало величайшим политическим скандалом за всю историю Соединенных Штатов Америки.

По словам Дональда Трампа, шпиону, которого внедрили ФБР в ряды его предвыборной кампании, осуществляли переводы с достаточно крупными суммами денег за слежку. Джеймс Клэппер признался в том, что слежка и правда осуществлялась. В связи с этим, Трамп также высказал свою критику бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Президент рассказал о том, что Коми принес бюро большой ущерб своей коррумпированной должностью руководителя.

Джеймс Клэппер подтверждает, что в кампанию Трампа и правда был внедрен шпион, однако следил он вовсе не за штабом президента. Шпионы пытались выяснить внедрились ли в эту кампанию представители России и получить доступ к этой информации. Трамп же убежден, что это только предлог, чтобы выведать информацию о том какие политические интересы будет представлять Хиллари Клинтон.