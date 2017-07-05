Российское военное ведомство опровергает информацию международного следствия о принадлежности РФ ЗРК "Бук", сбившего авиалайнер. Такое заявление 24 мая опубликовала пресс-служба.

Как ранее писала "Версия", члены совместной следственной группы выяснили, что зенитно-ракетный комплекс прибыл в зону конфликта на Добассе из военной части под Курском, а затем вернулся обратно. Эксперты изучили фотографии и пришли к выводу, что принадлежащий малайзийской авиакомпании Boeing 777 рейса MH17 был сбит именно из российского "Бука".

В министерстве опровергают эту информацию. По их данным, никакие комплексы границу с Украиной не пересекали. Представители ведомства отметили, что предположения ССГ построено на обработанных "изображениях и соцсетей". Они также отрицают отказ сотрудничать со следствием. Сотрудники Минобороны пишут, что отравили правоохранителям Нидерландов "исчерпывающие доказательства" непричастности страны к трагедии, произошедшей в Украине с самолетом из Амстердама. Эти факты были подтверждены натурными испытаниями.

Кроме того, следователям были отправлены показания радиолокационного комплекса "Утес-Т" от 17 июля 2014 года. В день крушения аппарат не засек никаких объектов, движущихся к MH17 с восточной стороны.