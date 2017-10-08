Помпео пригрозил Ирану новыми, более жесткими санкциями

Если Иран не начнет менять свой политический курс, то ему могут грозить самые жестокие санкции в истории. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео рассказал о том, то США намерены ввести в отношении Ирана новые и более жесткие санкции для того, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия. Кроме того, своим финансовым давлением Вашингтон намерен полностью лишить Ирана средств на покупку ядерного вооружения.

Госсекретарь отметил, что все действия американского правительства в Тегеране ощутят сразу же после того, как США выйдет из ядерного соглашения. По словам Помпео, Вашингтон не только возобновит все старые санкции, но и подключит новые, куда более жесткие.

Госсекретарь отметил, что это делается для того, чтобы защитить права иранского народа. Новые санкции не дадут правительству Ирана "разбазаривать" богатство страны и продавать ядерное оружие соседним государствам.