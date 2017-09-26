Путин подписал указ о назначении новых министров России

Как стало известно, вчера 18 мая, президент российского государства Владимир Путин провел встречу с вновь назначенным на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым. Во время переговоров они обсудили кадровый состав нового правительства и глава страны подписал соответствующий указ.

Путин подписал указ о формировании нового Кабмина России, стали известны имена новых вице-премьеров и министров Кабмина. Так, соответствующим указом президента на пост первого зампреда правительства РФ был назначен Антон Силуанов, кроме того, он получил должность министра финансов.

Многие министры остались на своих местах, например, Сергей Шойгу (Минобороны) и Владимир Мединский (Минкульт), а также Сергей Лавров по-прежнему занимает должность главы МИД РФ.

Отметим, что российский президент Владимир Путин намерен посетить саммит G20, который состоится в ноябре в Буэнос-Айресе. Приглашение на саммит ему прислал президент Аргентины.