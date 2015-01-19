Украинский депутат отказался обсуждать "преступный" закон о "разборе украинцев на органы"

Украинский депутат Вадим Рабинович назвал новый закон о трансплантации "преступным" и во время его обсуждения в зале Верховной Рады встал и вышел, осудив парламент Украины.

Оказалось, что не все депутаты Украины поддерживают закон о трансплантации, который вступил в силу не так давно. Одним из его противников выступил Вадим Рабинович. Накануне он демонстративно выразил свое осуждение в адрес остальных депутатов. По его мнению, вместо того, чтобы решать реальные проблемы, они занимаются пособнической деятельностью для преступников.

О том, что в новом законе о "разборе украинского населения на органы", как выразился чиновник, есть множество лазеек для преступников, высказался уже не один эксперт. Рабинович поддержал это мнение, также дав комментарий для одного из украинских телеканалов. С сарказмом он сказал, что Украина - это страна с "великолепным" качеством жизни, а также с "возрастающим населением". Этим он объяснил свой отказ участвовать в заседании Рады.