Порошенко резко высказался по поводу открытия Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко резко высказал свое мнение сразу же после того, как узнал об открытии Крымского моста. По его словам, данный мост еще может понадобится тем "оккупантам", которые будут "в спешке покидать Крым".

Как известно, сегодня состоялось торжественное открытие Крымского моста, а уже завтра по нему будет открыто движение и поедут первые автомобили. В Украине радости россиян не разделили, в частности, украинский лидер Петр Порошенко резко высказал свое мнение по поводу завершившейся "стройки века".

Так, Порошенко считает, что строительство Крымского моста является еще одним доказательством того, как Россия нарушает международное право. Он также отметил, что Украина не останется в стороне и продолжит выступать в защиту своих прав даже в международных инстанциях.

Кроме того, Порошенко ехидно заметил, что в будущем Крымский мост может принести и пользу. По его словам, "оккупантам" будет легче бежать через Керченский пролив, когда им придется в спешке покидать Крым.