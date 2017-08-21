ВВС Ирака ликвидировали штаб командования террористов в Сирии

14 мая Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям боевиков группировки ИГ*, которая запрещена в России. Как сообщается, истребители F-16 ликвидировали здание штаба командования и логистический центр поддержки террористов, которых находился в Сирии.

Как сообщают СМИ, которые ссылаются на информацию, полученную от военных из Ирака, в Сирии ликвидировали штаб боевиков. Уничтожить место, где располагалось командование террористов, удалось иракским военным, использовавшим для воздушного удара истребители F-16.

Известно, что результатов удара по территории Сирийской Арабской Республике стало уничтожение не только штаба боевиков. Военные также успешно уничтожили центр, в котором занимались логистической поддержкой террористов.

Ранее уже сообщалось, что в пресс-офисе премьера Ирака рассказывали об отношении к присутствию боевиков террористической группировки на границе со страной. В Ираке считают, что присутствующие у границы боевики несли для страны угрозы. Поэтому, 18 апреля авиация Ирака разбила позиции боевиков, которые были расположены в Сирии, рядом с иракской границей.