Российские моряки празднуют День Победы в Японском море на кораблях ТОФ

9 мая военнослужащие на кораблях Тихоокеанского флота России празднуют День Победы, находясь в Японском море. О процессе рассказал глава информационного обеспечения пресс-службы ТОФ Николай Воскресенский.

Речь идет о военных суднах "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и танкере "Печенга". Этот отряд два дня назад уплыл из Владивостока и отправился в дальний поход.

В честь памятной даты, руководство построило экипажи и зачитало морякам поздравление, написанное членами Военного совета флота. Командир экспедиции Олег Королев (капитан первого ранга) вместе с командующими кораблей вручили награды лучшим морякам. Некоторые из них получили даже очередные звания и новые погоны. После построения военные посетят праздничную трапезу и посетят концерт, организованный сослуживцами.