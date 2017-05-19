На подлете к Донбассу заметили разведывательный беспилотник ВВС США

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B направляется к территории Донбасса. В 11:51 летательное устройство, вылетевшее с итальянского острова Сицилия, перелетело границу Украины и Румынии, теперь оно направляется в сторону самопровозглашённых республик.

Как сообщают западные авиационные ресурсы, БПЛА взлетел с авиабазы Сигонелла, которая расположена на острове Сицилия. Уже в 11:51 он достиг линии пересечения границы Украины с румынской стороны. Сейчас беспилотник направляется в сторону Донбасса.

Скорость беспилотника составляет 643 километра в час. Над землей он летит на высоте в 15,5 тысяч километров. Летательный аппарат имеет специальное оборудование, которое позволит ему собрать разведывательные данные о том, что происходит на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Помимо этого, беспилотник «осмотрит» приграничные российские районы, прилегающее к украинской территории. Все данные, которые получает беспилотник, через спутник поступают в режиме реального времени в пункт управления.