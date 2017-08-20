ВВС Ирака начали наносить удары по позициям ИГ в Сирии

СМИ сообщают о том, что ВВС Ирака нанесла несколько авиаударов по позициям боевиком ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии. Приказ об атаке был получен от иракского премьер-министра.

Как стало известно СМИ, в воскресенье, 6 мая, иракские военные начали наносить удары по позициям боевиков в Сирии. Бомбардировка развернулась на юге сирийского Эд-Дашиша, о жертвах или потерях среди террористов пока ничего не сообщается. Также стало известно, что приказ о начале военных действия отдал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, который также является главнокомандующим ВВС.

Стоит отметить, что пока нет точной информации относительно того, сколько авиаударов совершила иракская армия, а также то, сколько целей ИГ им удалось поразить. Об итогах военной операции официальная информация будет поступать позднее.