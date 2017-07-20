Больной раком Маккейн отказался "видеть" Трампа на своих похоронах

Родные и близкие сенатора США Джона Маккейна по просьбе самого политика не станут приглашать на его похороны действующего американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что между политиками всегда существовали разногласия, потому Трамп не сможет сказать прощальную речь на похоронах Маккейна.

Несмотря на то, что Джон Маккейн до сих пор жив и в настоящий момент борется с онкологическим заболеванием и последствиями агрессивного лечения, сенатор уже продумывает все детали своих похорон. Буквально недавно в СМИ просочился отрывок из его мемуаров, в которых он сообщал, что не знает, сколько ему осталось жить, потому хочет подготовить все заранее.

Так, Маккейн заявил, что отпевать его будут в Вашингтонском кафедральном соборе, а также огласил список приглашенных на его похороны. Среди тех, кто будет присутствовать на церемонии прощания, оказались бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший, а также вице-президент США Майк Пенс.

Из-за того, что между нынешним президентом США Дональдом Трампом и сенатором Джоном Маккейном существовали разногласия, 91-летний политик не хочет "видеть" главу правительства на своих похоронах. Он запретил своим родным и близким отправлять Трампу приглашение на церемонию прощания и те вынуждены были согласиться с его последними желаниями.