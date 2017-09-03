Трамп не может определиться, где пройдет его встреча с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп в настоящий момент выбирает место для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он отметил, что не отказался бы провести встречу с главой КНДР в пограничном пункте Пханмунджом, между Северной и Южной Кореей.

Как известно, буквально недавно Трамп заявил о том, что уже в течение месяца встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он пока не решил, где состоится встреча глав двух стран, пока Трамп выбирает между пяти возможными вариантами.

На своей странице в соцсети американский президент заявил, что не отказался бы провести встречу в Пханмунджоме, ведь по его словам, Дом мира/Дом свободы на границе между КНДР и Южной Кореей является более важным и показательным местом, чем какая-то третья страна.

Отметим, что в понедельник, 30 апреля, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказал мнение относительно того, что Трампу уже давно пора вручить Нобелевскую премию мира за все его усилия, которые он приложил по денуклеаризации КНДР.