МИД Эстонии: Мы будем говорить с Россией только исходя из позиции силы

Глава МИД Эстонии Свен Миксер буквально недавно заявил о том, что республика если и займется выстраиванием отношений с Россией, то будет это делать только исходя из позиции силы. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами.

Свен Миксер побеседовал с журналистами и рассказал о том, намерена ли Эстония выстраивать какие-то отношения с Россией. По его словам, если говорить о налаживании отношений с российской стороной, то Эстонии в данном вопросе следует руководствоваться позицией силы. Глава МИД рассказал, что когда кто-то говорит с таким лидером, как Владимир Путин, он обязательно должен делать это только с позиции силы, единства и решимости. Он не стал говорить о том, произойдет ли налаживание отношений между странами в ближайшее время.

Во время беседы с прессой Миксер также поделился мнением по поводу нескольких обвинений в адрес российской стороны, и начал убеждать окружающих в том, что Россия имеет непосредственное отношение к военной операции на Донбассе.