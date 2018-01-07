Захарова заявила, что Россия не будет следовать примеру Британии и молчать о деле Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия не собирается скрывать все открывшиеся во время расследования по делу Скрипалей факты, ведь есть, что рассказать. В свою очередь, Великобритания резко замолчала, словно и не было никакого отравления, однако Россия не станет следовать ее примеру.

Как рассказала Мария Захарова, в один момент все информационное пространство Великобритании словно забыло о том, что случилось с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. В прессе перестали появляться новости по поводу расследования, о состоянии здоровья якобы пострадавших также ничего не сообщается, журналисты даже не попытались взять интервью у Юлии Скрипаль после того, как ее выписали из больницы.

Захарова отметила, что в один момент все резко замолчали, возможно, действуя по указке британских властей, и теперь словно и не было никакого отравления, происходящее просто было похоже на страшный сон, который забылся по пробуждению утром. В то же время офпред МИД заявила, что Россия не намерена следовать примеру Британии, она не станет умалчивать о деталях расследования и будет делиться свежими новостями "с фронта". Захарова отметила, что если Британия молчит, то России еще есть, что сказать по поводу дела Скрипалей.