Эксперт по языку тела рассказал об искренних намерениях лидеров Южной и Северной Кореи

Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, рассказала, о чём думали лидеры корейских стран во время встречи 27 апреля. Она проанализировала их действия и жесты, рассказав об искренних намерениях.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились 27 апреля, оба лидера выглядели дружелюбно и непринуждённо. Но все их действия были прописаны задолго до самой встречи, чтобы один неудачный жест не стал проявлением негативных эмоций. Но именно это дало Джуди Джеймс понять об их искренних мыслях и чувствах.

Жесты лидеров стран она назвала проявлением позитивного настроения, которое они проявили по отношению друг к другу. Обмен улыбками и взглядами помогли растопить лёд между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

Первое рукопожатие было направленно на обозначение границ двух стран, но открытое рукопожатие символизировало о максимальном гостеприимстве лидеров соседних государств. Джеймс обратила внимание и на то, что Ким Чен Ын внимательно слушал своего собеседника, о чём символизировала опущенная голова и скрещенные сзади руки. Смех Мун Чжэ Ина показался ей несколько напряженным, о чем свидетельствуют его губы. Но намерения мужчины были действительно искренними. Предварительные репетиции были направлены на то, что бы для СМИ всё выглядело достоверно.