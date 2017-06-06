Новый закон запретит россиянам выходить в популярные соцсети дольше 3 часов в день

Депутат петербургского Законодательного собрания, "единорос" Андрей Анохин выступает с новым законом об интернет-сообществах. Согласно инициативе, россиянам запретят находиться в популярных социальных сетях дольше 3 часов в день.

Проект получил название "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека". По мнению автора, надолго выходить во "ВКонтакте", Instagram, Facebook и подобные им ресурсы вредно для физического и социального здоровья пользователей. Предложенные им меры должны защищать граждан России от моральной деградации и "нервных срывов".

В документе также содержатся положения о привязке всех без исключения соцсетей к сервисам сайта "Госуслуги". В случае отказа их планируют блокировать, подобно Telegram. Кроме того, Андрей Анохин призывает коллег полностью закрыть несовершеннолетним россиянам доступ к соцсетям. По его словам, это явление препятствуют стабильному развитию и обучению детей. Законопроект направлен в Государственную думу и ожидает рассмотрения.