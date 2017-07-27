В Сети высмеяли Порошенко за слова о ценности украинского паспорта

Пользователи социальных сетей только посмеялись со слов президента Украины Петра Порошенко о ценности украинского паспорта и о том, что данный документ поднялся на целых 20 позиций в индексе гражданств мира от Henley Partners. Они заметили, что ценность документа выросла, а желание его получать упало.

Не так давно Петр Порошенко на своей странице в соцсети рассказал о ценности украинского паспорта, о том, что Украина поднялась на 20 позиций в индексе гражданств мира и теперь занимает 80-е место. Пользователей соцсетей насмешили слова украинского президента.

Во-первых, они заявили, что ранее Украина находилась на 99-м месте, теперь же она занимает 80-е, соответственно, украинский паспорт поднялся всего лишь на 19 позиций, а не на 20. Во-вторых, они заметили, что с годами ценность гражданства Украины постоянно возрастает, однако вот желание его получать куда-то стремительно исчезает.

Некоторые пользователи соцсетей даже предложили Порошенко выпить в связи с таким радостным событием, ведь безвиз помог Украине подняться со дна на 80-е место. С иронией люди замечали и то, что Украине придется подняться еще на целых 17 позиций, чтобы догнать Россию, однако они отметили, что подобное вряд ли произойдет.

Пользователи социальных сетей вовсе не разделяют радости украинского лидера, так как они считают, что президент должен поднимать уровень страны в целом, а не восхищаться ценностью паспорта.