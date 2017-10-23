В США призвали Украину повысить цены на газ

Джон Салливан, работающий исполняющим обязанности госсекретаря США, провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Американский политик призвал Киев заняться повышением цен на газ и приложить больше усилий к реформам и к условиям программы МВФ.

О встрече американского и украинского политика сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Согласно словам Науэрт, Салливан обратился к Климкину с призывом создать антикоррупционный суд и увеличить цену газа. По словам Науэрт, американский политик попросил Киев приложить больше усилий к проведению реформ и к исполнению программных условий от МВФ.

Выполнение условий, отметил во время беседы Салливан, означают принятие Украиной законов о создании по-настоящему антикоррупционного суда. Также сюда входит и повышение тарифной цена на газ. По словам Салливана, увеличение стоимости газа сделает тарифы паритетными к импорту.

Беседа, развернувшаяся между Климкиным и Салливаном проходила в Канаде. там проходила министерская встреча стран «большой семерки».