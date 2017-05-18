Макрон призывает Трампа ослабить санкции против России из-за вреда экономике

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с другими лидерами европейских государств призывают главу США Дональда Трампа ослабить давление санкциями на Россию. Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации СМИ, ряд стран Европы начали дипломатическими методами добиваться ослабления для РФ из-за вреда для европейской промышленности. В частности, в рамках этой кампании в Вашингтон летали канцлер Германии Ангела Меркель и руководитель Франции Эммануэль Макрон.

Политики рассказали американцам, что ограничения против российского алюминиевого предприятия "Русал" грозятся помешать поставкам "ключевых продуктов" в Европу. В этом случае многие крупные заводы могут быть попросту закрыты. Это касается, прежде всего, автомобилестроения и авиационной промышленности. Эксперты Financial Times утверждают, что работу таких компаний нельзя вернуть в прежний режим за один день. Поэтому ситуация требует срочного политического решения.