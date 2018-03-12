"Оскорбительно": МИД РФ прокомментировало требование G7 об ответах по "делу Скрипаля"

Россия участвует в расследовании скандального отравления в Великобритании по процедурам ОЗХО и считает оскорбительным требование G7 о срочных ответах. Так 17 апреля заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Глушко.

Ранее представители "Большой семерки" озвучили заявление, в котором призвали российское правительство оперативно ответить на вопросы относительно покушения на жизнь экс-разведчика РФ в Великобритании. G7 поддержало подозрения Соединенного Королевства в причастности российских спецслужб к произошедшему.

По словам чиновника, Москва планирует до конца разобраться в ситуации. Однако исключительно в рамках Конвенции о запрете химического оружия. МИД считает, что именно так можно добиться правды и не намерено отклоняться от намеченного курса.

Как уже писала "Версия", бывший служащий ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью был отравлен токсином А234-"Новичок", якобы, советского производства, в городе Солсбери. Событие получило громкий резонанс и вызвало новую волну давления против Российской Федерации.