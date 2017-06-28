Литовское МИД: Евросоюз может продлить антироссийские санкции на целый год

Представители Европейского союза могут продлить санкции против России на целый год вместо традиционных 6 месяцев. Так 16 апреля сказал в Люксембурге руководитель литовского МИД Линас Линкявичюс, приехавший на Совет ЕС.

Литовский министр заявил, что существует возможность принятия антироссийских ограничений сразу на 12 месяц, тогда как раньше подобные решение продлялись сроком на полгода. Кроме того, список санкционных мер может пополниться дополнительными.

Вопрос ужесточения санкций в понедельник стоит на повестке дня у 28 членов Совета Евросоюза. В настоящее время против Российской Федерации уже принят ряд санкционных пакетов. Среди них есть индивидуальные, экономические и отдельные ограничения, касающиеся Крыма.