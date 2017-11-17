Белый дом подтвердил намерения Трампа как можно скорее вывести военных США из Сирии

Белый дом официально подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее вернуть американских военных из Сирии на родину. Это произойдет сразу же после окончания операции против ИГИЛ* (запрещена в РФ).

Представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала о том, что Трамп на самом деле намерен в максимально короткие сроки вернуть в США всех американских военных сразу же после того, как закончится операция против террористов в Сирии. Она также отметила, что авиаудары, которые США нанесли по Сирии, не говорят о том, что американская миссия изменилась.

Сандерс рассказала, что Трамп ясно дал всем понять, что намерен завершить операцию в Сирии в весьма сжатые сроки и вернуть всех военных. США уничтожит террористов и проконтролирует, чтобы они вновь не смогли объединиться в группировки, и только после этого покинет Сирию. По словам Сандерс, Трамп выразил надежду, что после окончания операции их союзники возьмут часть обязанностей по обеспечению безопасности в сирийском государстве на себя.