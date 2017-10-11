Президента Сирии Асада внесли в базу "Миротворца" из-за отдыха его детей в "Артеке"

Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу сирийского президента Башара Асада из-за того, что его дети отдыхали в Крыму. Теперь Асаду грозит пять лет тюрьмы, если его удастся задержать правоохранителям Украины.

Как стало известно, ранее президент Сирии Башар Асад рассказал российским парламентариям о том, что его дети в 2017 году посещали Крым и проводили отдых в детском лагере "Артек".

Сайт "Миротворец" из данного заявления сделал свои выводы и моментально занес Асада в свою базу. Его обвинили в том, что он сознательно организовал нарушение пересечения украинской границы несовершеннолетними детьми, участвовал в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, а также в так называемой аннексии АР Крыма.

Теперь же, если Башар Асад попадется на глаза украинской полиции, его могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет.

Стоит отметить, что сирийский лидер пока никак не отреагировал на подобные "санкции" Украины в отношении него.