Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил о том, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили вовсе не химвеществом, а фентанилом, который применяют для изготовления наркотиков. По его словам, об этом может говорить "чудесное" выздоровление Скрипалей.

Как рассказал Ринк, ОЗХО сделала вывод о том, что Скрипалей отравили вовсе не "Новичком", так как если экс-сотрудника ГРУ и его дочь планировали отравить именно этим нервно-паралитическим веществом, от той дверной ручки они не смогли бы отойти и на 50 метров, Сергей и Юлия погибли бы на месте.

Из того, что Скрипаль и его дочь "чудесным" образом пошли на поправку, можно сделать вывод, что для отравления использовали популярные в Великобритании наркотики на основе фентанила. Ринк считает, что данным веществом могли опрыскать скамейку, на которой сидели Скрипали, или же распылить жертвам прямо в лицо.