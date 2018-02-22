Лавров: Скрипалей отравили веществом, находившемся на вооружении стран НАТО

Сегодня, 19:05 \\ Политика

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Сергей и Юлия Скрипали получили отравление от химического вещества BZ, которое было на вооружении в НАТО, США и Великобритании. Такими данными Лавров поделился исходя из результатов анализа, проведенного в Швейцарии.

Как сообщает Лавров, в швейцарском лабораторном центре была проведена независимая экспертиза, результаты которой указали на то, что Скрипали были отравлены веществом под названием BZ.

Данное вещество, отмечает Лавров, находилось на вооружении в НАТО. В СССР и России, заявил политик, такая рецептура и создание подобного вещества не применялись. Как ответил Лавров, данное вещество производили в лаборатории стран НАТО.

Сергей Лавров также заявил, что он доверяет мнению специалистов из Швейцарской лаборатории и видит в них профессионалов, которые дорожат своей репутаций. По словам главы российского МИД, анализ показал, что Скрипали стали жертвами отравления не от российского вещества «Новичек», а, возможно даже, от американского BZ.

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