Помпео: США больше не будет вести "мягкую политику" в отношении России‍

Майк Помпео, который претендует в США должность госсекретаря, заявил, что государство больше не будет вести "мягкую политику" в отношении России‍. Информацию передают отечественные СМИ.

Стало известно о словах американского политика Майка Помпео, который обсудил тему нынешних отношений Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Свое мнение он выразил через письмо конгрессу, которое впоследствии было распространено Белым домом. В нем кандидат в госсекретари заявлял, что Россия вышла из-под контроля, так как с ней постоянно вели мирный политический диалог.

В связи с этим Помпео заявил о необходимости жесткой политики в отношении лидера РФ Владимира Путина. Он сказал, что список того, как ужесточение будет происходить, уже существует и частично исполняется в настоящий момент. Например, среди этих пунктов политик назвал дополнительные санкции против России, который обвалили ее фондовый рынок, а также задели бизнес отечественных компаний.