Песков прокомментировал заявление Трампа о хороших и "умных" ракетах США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле пока не спешат делать шаги, которые могут нанести вред и так довольно хрупкой ситуации в Сирии. Кроме того он прокомментировал угрозу Трампа и отметил, что Москва пока не хочет быть участником "твиттер-дипломатии".

Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему уверена в том, что предлог по использованию в сирийской Думе химоружия является выдуманным, а потому не может использоваться в качестве стимула к боевым действиям. Также пресс-секретарь не оставил без внимания и угрозу американского президента Дональда Трампа в соцсети Twitter.

На это Песков коротко заявил, что Москва пока не готова становится участником "твиттер-дипломатии".

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter пригрозил России и призвал ее быть готовой к тому, что в Сирию скоро полетят американские новые, хорошие и "умные" ракеты. Такое заявление он сделал после заявления российского посла в Ливане о том, что Россия оставляет за собой сбивать ракеты США, летящие в сторону Сирии.