Михаил Саакашвили нашел себе в Европе новую работу

Политик Михаил Саакашвили рассказал, как он живет после скандалов в Украине и заявил, что в Европе он нашел для себя новую работу. Новым призванием скандального экс-президента Грузии станет чтение лекций в Академии спикеров в Нидерландах.

Как сообщает Михаил Саакашвили на своей официальной странице в соцсети Facebook, в Европе он нашел способ обеспечить себя и свое проживание. Он сумел договориться с Академией спикеров в Нидерландах, теперь политик станет лектором и будет получать зарплаты за работу со студентами.

По словам Саакашвили, лектором он намеревается работать в течении продолжительного времени. В этой профессии он видит воплощение своей идеи вкладывать силы в «реформы и отстранение олигархов от власти».

Михаил Саакашвили одобрил руководство Академии, отметив, что в учебном заведении внимательно относятся к подбору специалистов и создают штат профессиональных работников. Также он рассказал, что в Академии весь коллектив работает в дружественной обстановке и ему там нравится.