Издание The Times, ссылаясь на разведку Великобритании, сообщает, что вещество А234 для отравления двойного шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Новичок" произвели под Саратовом.

Зарубежные СМИ передают новые подробности о том, как Великобритания ведет дело по установлению причастных к отравлению Сергея Скрипаля. Известно, что ее правительство по большей степени уверенно, что в этом отнюдь не косвенно замешана российская сторона. Между тем, накануне в Соединенном Королевстве провели собрание, в ходе которого были сообщены новые данные разведывательных служб. Так, было зявлено, что, скорее всего, Вещество для отравления Скрипаля "Новичок" произвели под Саратовом.

The Times передает, что в обсуждении фигурировало название российского города Шиханы. Он расположен в Саратовской области. На своей территории имеет лабораторию научно-исследовательской базы Шиханского полигона.