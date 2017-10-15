Пушков назвал основного заказчика дела Скрипаля у Британии

Российский сенатор Алексей Пушков назвал предполагаемого заказчика дела Скрипаля. По его словам, что самую большую активность в процессе принимали США, так как они и являются инициаторами данной антироссийской кампании.

По словам Пушкова, как только началась данная ситуация вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, США заняли весьма активную позицию и во всем помогали Великобритании. Сенатор отмечает, что США одними из первых выслали весьма большое количество российских дипломатов из страны, закрыли генконсульство и вместе с Британией уговаривали остальные страны пойти у них на поводу.

Пушков заметил, что если бы Великобритания самостоятельно занималась этим делом, то многие их европейских стран просто отказались бы поддерживать данную антироссийскую кампанию, США оказывали на них сильное давление.

Сенатор также засомневался в том, что Скрипаля и его дочь отравили именно "Новичком", о чем говорит факт восстановления Юлии. После "Новичка" не восстанавливаются, говорит Пушков, что может говорить о том, что рядом с отравленными Скрипаля стоял сотрудник спецслужб, который и вколол им антидот.