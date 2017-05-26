Минобороны переводит Каспийскую флотилию в Дагестан

Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в порт Дагестана Каспийск. Об этом 2 апреля рассказал минобороны России Сергей Шойгу, также он сообщил о расширении офицерского состава.

Как указал Сергей Шойгу, решение о переводе Каспийской флотилии уже принято. Из Астрахани ее переведут в Дагестан, в порт Каспийск. По словам минобороны, в дагестанском порту уже развернуты масштабные строительные работы по созданию пирсов, причалов, пунктов обслуживания и жилья.

Шойгу отметил, что с переводом флотилии будет увеличено число офицеров и военных. Такие действия по переводу флотилии минобороны России назвал важным шагом в сфере обеспечения безопасности.

По мнению некоторых экспертов, перевод флотилии может объясняться не только стратегическими факторами. В Астрахани, где сейчас еще базируется флотилии, погодные условия несколько отличаются от погоды в Дагестане. В зимнее время в Астрахани может замерзать вода, что создает сложности для выхода кораблей из базы.